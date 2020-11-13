Новости

Названы самые опасные распространители коронавируса

Читайте также:

Третий день подряд в Иркутской области количество выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших
13 ноября 2020
Инфекционная больница в Шелехове откроется 16 ноября
13 ноября 2020

Как рассказал Ленте врач-пульмонолог Александр Карабиненко, самыми опасными распространителями коронавируса являются те, кто переболел COVID-19 и после этого отказывается носить медицинские маски.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — сказал Карабиненко.

По его словам, это связано с тем, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить всем поголовно. «Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — заключил врач.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2769)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Третий день подряд в Иркутской области количество выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших
Бурятия обновила рекорд по дневному приросту больных коронавирусом
В Иркутске вырос показатель коллективного иммунитета
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании