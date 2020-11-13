Иркутянин явился в полицию с повинной о краже банковской карты

По словам иркутянина, он готов возместить ущерб владелице банковской карты, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

В полицию обратилась пенсионерка, которая после проезда в трамвае обнаружила отсутствие кошелька с деньгами и платежной картой. Позднее ей на телефон начали приходить оповещения о списании со счета.

По словам задержанного, он вышел из дома и на остановке у нашел кошелек с наличными денежными средствам в размере 1750 рублей и банковской картой. Вечером того же дня иркутянин воспользовался найденной картой на рынке ТЦ «Новый» расположенном на улице Советской. Общая сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей.