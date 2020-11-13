17 человек умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки

Администрация Куйтунского района Иркутской области опубликовала оперативную информацию по коронавирусу 13 ноября. Согласно данным, за сутки в регионе непосредственно от коронавируса скончались 17 человек.

Кроме того, за день умер еще один человек, у которого COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Всего за день обнаружено 263 новых случая заболевания, при этом излечились от болезни 288 человек.

По информации на 13 ноября всего в регионе 27,8 тысячи заболевших, 4,8 тысячи из них проходят лечение в больнице. Остальные – амбулаторно.