Инфекционная больница в Шелехове откроется 16 ноября

Дополнительные места для больных создаются на базе Ангарского перинатального центра, сообщают администрации Иркутского района.

Губернатор обратил внимание на необходимость неукоснительно соблюдать масочный режим, контролировать пребывание детей и подростков в общественных местах. Все массовые мероприятия, включая новогодние детские праздники и корпоративы, должны быть отменены.

По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, за прошедшие сутки в регионе выявлен 261 случай заболевания COVID-19 (11 ноября – 258 случаев, 10 ноября – 260 случаев). В Иркутском районе за сутки этот диагноз поставлен пяти жителям. Всего за время пандемии в Иркутском районе коронавирусом заболел 1821 человек. Отмечается рост внебольничных пневмоний, за двое суток он составил более 700 случаев.