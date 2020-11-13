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Инфекционная больница в Шелехове откроется 16 ноября

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Дополнительные места для больных создаются на базе Ангарского перинатального центра, сообщают администрации Иркутского района. 

Губернатор обратил внимание на необходимость неукоснительно соблюдать масочный режим, контролировать пребывание детей и подростков в общественных местах. Все массовые мероприятия, включая новогодние детские праздники и корпоративы, должны быть отменены.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, за прошедшие сутки в регионе выявлен 261 случай заболевания COVID-19 (11 ноября – 258 случаев, 10 ноября – 260 случаев). В Иркутском районе за сутки этот диагноз поставлен пяти жителям. Всего за время пандемии в Иркутском районе коронавирусом заболел 1821 человек. Отмечается рост внебольничных пневмоний, за двое суток он составил более 700 случаев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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