Третий день подряд в Иркутской области количество выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших

Администрация Куйтунского района опубликовала оперативную информацию о распространении коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным, в Приангарье третий день подряд количество выздоровевших от инфекции людей превышает число заболевших.

13 ноября в Иркутской области коронавирусом заболели 263 человека, при этом выздоровели – 288.

12 ноября выл выявлен 261 заболевший, выздоровели тогда 273 человека.

11 ноября количество здоровых людей превышало число новых случаев болезни – 280 и 258 соответственно.