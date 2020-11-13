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Третий день подряд в Иркутской области количество выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших

Администрация Куйтунского района опубликовала оперативную информацию о распространении коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным, в Приангарье третий день подряд количество выздоровевших от инфекции людей превышает число заболевших.

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13 ноября в Иркутской области коронавирусом заболели 263 человека, при этом выздоровели – 288.

12 ноября выл выявлен 261 заболевший, выздоровели тогда 273 человека.

11 ноября количество здоровых людей превышало число новых случаев болезни – 280 и 258 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третий день подряд в Иркутской области количество выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших
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