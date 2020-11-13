Два земельных участка будут реализованы в Иркутской области в ближайшее время

Оба участка находятся в Иркутской районе. Об этом порталу SIA.RU сообщила руководитель направления продвижения и предоставления земельных участков компании ДОМ.РФ Екатерина Курчавова.

– В аукционном портфеле земельных участков ДОМ.РФ сейчас находится 36 лотов, и самые большие из них расположены в Иркутской области – в сёле Пивовариха и посёлке Бурдаковка, –сообщила она . – Участки будут торговаться впервые. Срок реализации – 1 квартал 2021 года. Если что-то пойдёт не по плану, сроки реализации сдвинутся.

Территория земельных участков общей площадью 90 га, находящихся в п. Бурдаковка, образована путём раздела земельного участка с кадастровым номером 38:06:144004:82. По информации ДОМ.РФ, она предусмотрена для индивидуального жилищного строительства.

Территория земельных участков общей площадью 82 га, которая находится в селе Пивовариха, образована путём раздела земельного участка с кадастровым номером 38:06:141904:985. Эта территория предусмотрена под застройку блокированными и малоэтажными жилыми домами высотой до трёх этажей.