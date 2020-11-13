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Житель Иркутска сломал кассовый аппарат в магазине после просьбы продавца надеть маску

Региональная полиция разыскивает мужчину, который после просьбы продавца в павильоне торгового центра «Рублев» надеть маску разозлился и сломал кассовый аппарат, сообщили SIA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Приангарью.

Инцидент произошел 11 ноября на цокольном этаже центра. После произошедшего иркутянин скрылся в неизвестном направлении, а владелец магазина обратился в полицию. Случившееся зафиксировано камерой видеонаблюдения.

В настоящее время личность мужчины устанавливается. Граждан, которые что-либо знают о его местонахождении, правоохранители просят позвонить по телефону (3952) 21-69-40 или 02 (с мобильного 102).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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