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Банк УРАЛСИБ проводит акцию для бизнеса «СASHBACK лишним не бывает!»

С 01 по 30 ноября 2020 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» проводит акцию для бизнеса «СASHBACK лишним не бывает!». Принять участие в акции могут держатели уже действующих и оформленных в период действия акции бизнес-карт Банка УРАЛСИБ.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно:

  • оформить бизнес-карту УРАЛСИБа (для тех клиентов, у которых ее еще нет);
  • в течение ноября 2020 года совершить покупки по бизнес-карте в магазинах или сети Интернет на сумму не меньшую, чем среднемесячная сумма покупок по карте за период с 01 июля по 30 сентября 2020 года. Если по действующим бизнес-картам не было покупок в течение указанного периода или бизнес-карта открыта в ноябре 2020 года, то сумма покупок для участия в акции должна быть не менее 5 000 рублей;

По окончании акции будут подведены итоги, и не позднее 20 декабря 2020 года денежные призы будут выплачены победителям.

Всего победители акции получат 70 призов, в том числе:

  • 5 призов по 20 000 рублей
  • 15 призов по 10 000 рублей
  • 50 призов по 5 000 рублей

Один участник акции вправе получить за время проведения акции только один приз.

Более подробно об акции, об организаторе призовом фонде, сроках, месте и порядке получения призов, видах операций, которые не учитываются при расчете среднемесячной суммы расходов по карте и при определении победителя, а также других продуктах и услугах Банка УРАЛСИБ для бизнеса – можно узнать по телефону 8 800 700-77-16 или на сайте Банка.

*Кэшбэк

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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