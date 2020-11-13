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Человек наиболее заразен в первые дни после инфицирования коронавирусом – врач

Врач Евгений Комаровский заявил, что заболевший коронавирусом человек наиболее заразен в первые дни после инфицирования, пишет РБК.

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«Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. <...> То есть главный человек, который распространяет вирус, он [внешне – прим. РБК] здоров», – приводит издание слова Комаровского.

По информации медика, после того как у зараженного появляются симптомы, например, кашель, количество «выделяемого» из организма вируса резко уменьшается. После пятого-шестого дня с момента появления симптомов больной становится практически незаразным.

Эту информацию подтвердил и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. А также добавил, что, несмотря на снижение вирусной нагрузки, больной остается заразным. При этом количество инфекции в организме зависит от степени тяжести заболевания: при бессимптомном течении ее меньше, при осложнениях – значительно больше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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