Иркутск второй день подряд в лидерах по количеству заболевших COVID-19 за сутки в регионе

Столица Восточной Сибири второй день подряд в лидерах по суточному приросту количества больных COVID-19 в регионе – за день здесь обнаружено 84 заболевших, свидетельствует карта распространения коронавируса в области, опубликованная на сайте регправительства.
Читайте также:
13 ноября 2020
13 ноября 2020
Из 263 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 84 (всего 12 208)
- в Ангарске – 29 (всего 2 742),
- в Усть-Кутском районе – 24 (всего 1 692),
- в Бодайбо – 20 (всего 802),
- в Братске – 18 (всего 1 677).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 12 208,
- Ангарск – 2 742,
- Иркутский район – 1 828,
- Усть-Кут – 1 692,
- Братск – 1 677.
По состоянию на 13 ноября в Иркутской области всего болеют 27,8 тысячи человек.