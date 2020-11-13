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Иркутск второй день подряд в лидерах по количеству заболевших COVID-19 за сутки в регионе

Столица Восточной Сибири второй день подряд в лидерах по суточному приросту количества больных COVID-19 в регионе – за день здесь обнаружено 84 заболевших, свидетельствует карта распространения коронавируса в области, опубликованная на сайте регправительства.

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Из 263 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 84 (всего 12 208)
  • в Ангарске – 29 (всего 2 742),
  • в Усть-Кутском районе – 24 (всего 1 692),
  • в Бодайбо – 20 (всего 802),
  • в Братске – 18 (всего 1 677).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 12 208,
  • Ангарск – 2 742,
  • Иркутский район – 1 828,
  • Усть-Кут – 1 692,
  • Братск – 1 677.

По состоянию на 13 ноября в Иркутской области всего болеют 27,8 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Иркутск второй день подряд в лидерах по количеству заболевших COVID-19 за сутки в регионе
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