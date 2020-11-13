СберЗдоровье запускает услугу вызова врача на дом

Медицинская платформа СберЗдоровье, входящая в экосистему Сбера, запустила новый сервис — вызов врача на дом из столичных больниц. Жители Москвы смогут воспользоваться услугами терапевта или педиатра, а также заказать тестирование на COVID-19 на сайте sberhealth.ru.

Для вызова врача* на дом через СберЗдоровье пациенту нужно заполнить небольшую форму с ФИО, адресом и номером телефона на сайте сервиса и указать удобное время прихода врача. В течение нескольких минут после создания заявки пациенту перезвонит оператор для подтверждения визита, сбора первичной информации о жалобах, симптомах и общем состоянии пациента.

Доктор приедет в течение 2–5 часов после оформления заявки или в другое указанное пациентом время. На очном приёме врач проведёт осмотр пациента, поставит диагноз и назначит лечение.

Анатолий Зингер, генеральный директор СберЗдоровья:

«Пандемия подстегнула развитие дистанционных услуг в России, и сейчас мы запускаем ещё один важный сервис, который позволит снизить риск заражения COVID-19, — вызов врача на дом. Услуга избавляет людей от необходимости посещения мест массового скопления людей, а сотрудничество со множеством клиник Москвы позволяет обеспечивать быстрый выезд врача к пациенту».

Новая услуга пока доступна только в Москве. Партнёрами СберЗдоровья в столице на сегодняшний день являются клиники «Медси», «Семейная», «ABC Медицина», «Прима Медика» и «Преамбула». Стоимость вызова терапевта и педиатра составляет 2000 рублей вне зависимости от медицинской организации.

В ближайшее время планируется масштабирование услуги. СберЗдоровье запустит сервис «Вызов врача на дом» в нескольких регионах России, расширит список доступных для вызова на дом специалистов, а также увеличит количество клиник-партнёров в Москве, что даст возможность сократить максимальное время приезда доктора до 2 часов с момента оформления пациентом заявки.



*Вызов врача на дом предполагает оказание медицинской помощи в плановой форме. В случае возникновения состояний или заболеваний, требующих оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, необходимо вызвать скорую помощь по номеру телефона 103 или 112.