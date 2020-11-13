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Андрея Лабыгина назначили на должность бизнес-омбудсмена Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 12 ноября подписал указ, согласно которому депутат городской думы Андрей Лабыгин назначен на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области, сообщается на сайте министерства экономического развития региона.

К исполнению обязанностей он приступит с 16 ноября. Срок полномочий – пять лет. Его кандидатуру поддержало большинство членов предпринимательского сообщества.

Напомним, ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Андрей Капитонов, который 30 сентября досрочно ушел с поста.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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