Андрея Лабыгина назначили на должность бизнес-омбудсмена Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 12 ноября подписал указ, согласно которому депутат городской думы Андрей Лабыгин назначен на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области, сообщается на сайте министерства экономического развития региона.

К исполнению обязанностей он приступит с 16 ноября. Срок полномочий – пять лет. Его кандидатуру поддержало большинство членов предпринимательского сообщества.

Напомним, ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Андрей Капитонов, который 30 сентября досрочно ушел с поста.