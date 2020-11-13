Андрей Шеметов назначен старшим вице-президентом Сбербанка. На этой позиции Андрей продолжит работать в блоке «Корпоративно-инвестиционный бизнес» банка под руководством заместителя Председателя Правления Сбербанка Анатолия Попова. Новый старший вице-президент будет курировать направления глобальных рынков, депозитарий, работу с ключевыми клиентами и инвестиционный бизнес.

Проводимые изменения позволят создать высокотехнологичную команду с единой продуктовой экспертизой, что должно помочь бизнесу увеличить кросс-продажи за счёт усиления фокуса работы с Key Clients.

Андрей Шеметов присоединился к команде Сбера в 2016 года в должности вице-президента, директора Департамента глобальных рынков. До прихода в Сбер он работал на Московской бирже и в компании «Атон». Окончил Йельскую школу менеджмента по курсу Global Executive Leadership Program.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Под руководством Андрея департамент глобальных рынков корпоративно-инвестиционного блока банка вышел на новый уровень развития – были увеличены автоматизация и алгоритмизация трейдинга, продукты выведены в digital, созданы собственные торговые платформы как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц. Убежден, что это назначение укрепит инвестиционное направление нашего бизнеса и придаст команде новый импульс к развитию».

Блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» является самым большим бизнес-блоком Сбербанка, его возглавляет заместитель Председателя Правления Анатолий Попов. В периметр руководства блока входят три старших вице-президента банка – Александр Базаров, Владимир Ситнов, Андрей Шеметов.

После вступления Андрея Шеметова в должность исполнять обязанности директора Департамента глобальных рынков Сбербанка будет Владимир Яровой.