Главный исполнительный директор, директор Департамента SberDevices Константин Круглов назначен старшим вице-президентом Сбербанка. На этой позиции он продолжит работать в блоке «Технологии» банка под руководством СТО Сбербанк Груп, исполнительного вице-президента Давида Рафаловского.

Новый старший вице-президент продолжит курировать разработки решений на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия, развитие семейства виртуальных ассистентов Салют и пользовательских устройств под брендом Sber. Также с сегодняшнего дня Константин займётся унификацией взаимодействия пользователей с экосистемой Сбера через новые цифровые поверхности. В круг задач войдёт развитие семейства Салют в новых мобильных приложениях, эволюция сайта sber.ru, приложения СБЕР Салют и расширение линейки умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов экосистемы.

Константин Круглов присоединился к команде Сбербанка в 2019 году в качестве старшего управляющего директора, директора Департамента управления данными SberData. До прихода в Сбер он занимал руководящие должности в таких компаниях, как «Тройка Диалог», Deutsche Bank, Tinkoff Digital и Яндекс.