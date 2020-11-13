«Сбер Управление Активами» привлёк в ИИС более 58,5 млрд рублей

По данным Московской Биржи, на 1 ноября 2020 года частные инвесторы открыли в управляющих компаниях более 320 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)1. Наибольшим спросом среди россиян пользуется ИИС от «Сбер Управление Активами» — 204,2 тыс. Таким образом, более 60% всех клиентов, открывших ИИС в управляющих компаниях, сделали свой выбор в пользу компании Сбера.

Василий Илларионов, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«ИИС — один из самых популярных инвестиционных инструментов в этом году. За 10 месяцев этого года россияне открыли уже порядка 1,5 млн ИИС, при этом всего с момента запуска в 2015 году было открыто чуть более 3 млн. Причины такого интереса очевидны: заработать доход выше инфляции и ставок по депозитам сейчас можно с большей вероятностью на фондовом рынке. ИИС с доверительным управлением — готовое решение, которое даёт такую возможность. При этом оно подойдёт абсолютно любому, потому что не требует от человека особых знаний, усилий или времени: операции на фондовом рынке берёт на себя управляющая компания. Налоговый вычет не зависит от колебаний фондовых рынков, а открыть ИИС можно в Сбербанк Онлайн — всего за несколько кликов и к тому же на 1% дешевле, чем в офисе».

Сегодня ИИС — один из самых востребованных инвестиционных инструментов. Так, за год количество открытых в «Сбер Управление Активами» ИИС практически удвоилось — с 119,5 тыс. (на 1 ноября 2019 года2) до 204,2 тыс. (на 1 ноября 2020-го). Общий объём средств на ИИС в «Сбер Управление Активами» превысил 58,5 млрд рублей3.

Наибольшей популярностью среди клиентов пользуется стратегия для ИИС «Накопительная». Она даёт возможность вложить средства в государственные облигации, а также облигации крупнейших российских компаний. Вложения в облигации производятся путём приобретения паёв фондов под управлением «Сбер Управление Активами». Открыть ИИС с доверительным управлением можно в Сбербанк Онлайн или в одном из отделений Сбербанка по всей России.

ИИС — это специальный счёт для вложений в ценные бумаги, который даёт возможность получить доход и вернуть налоги до 52 тыс. рублей в год. В «Сбер Управление Активами» это готовое инвестиционное решение, разработанное профессиональными финансистами для тех, у кого нет возможности или опыта, чтобы самостоятельно совершать операции на фондовом рынке.