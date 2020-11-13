Банк «Восточный» присоединился «Черной пятнице», предложив клиентам накопительный счет с повышенной ставкой 6,5% годовых

Банк «Восточный» ко дню распродаж 11.11 и «Черной пятнице» запустил специальный накопительный счет с повышенной ставкой 6,5% годовых для рублевых накоплений. Открыть счет с повышенной доходностью могут как новые, так и действующие клиенты банка. При этом закрывать уже действующий накопительный счет необязательно.

Накопительный счет с повышенной ставкой в банке «Восточный» можно открыть в рамках промоакции, которая действует с 9 по 17 ноября 2020 года. С момента начала акции клиенты банка открыли уже более 3,5 тысяч новых накопительных счетов.

Напомним, что «Накопительный счет» в «Восточном» предусматривает бесплатное открытие и обслуживание. Проценты по накопительному счету начисляются на среднедневной остаток. В любой момент клиент может внести и снять средства без дополнительных условий. Минимальная сумма, с которой можно копить деньги на накопительном счете, составляет 100 рублей. Средства на накопительных счетах, как и на срочных вкладах, застрахованы Агентством по страхованию вкладов, что дает сбережениям дополнительную защиту.

Традиционно ноябрь – месяц распродаж и скидок. Это и глобальная распродажа 11.11, и «Черная пятница». «Восточный» предлагает альтернативу – специальные условия для выгодных накоплений. Спешите, поскольку акция, в рамках которой можно открыть накопительный счет с повышенной ставкой, продлится только до 17 ноября.

Оставить заявку на оформление накопительного счета можно на сайте банка «Восточный». Открыть «Накопительный счет» можно в отделениях банка «Восточный», а также в мобильном и интернет-банке.