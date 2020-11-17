Валерий Яхимович: «Сейчас выигрывает тот, кто быстро принимает решения»

Многие отрасли во время пандемии просели, потеряв своих потребителей, компаниям пришлось пересматривать производственные планы, чтобы остаться на плаву. В этих условиях Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) – одного из крупнейших российских железнодорожных операторов – усилил работу по оптимизации логистики и разработке решений, которые позволили партнерам сократить расходы на перевозку грузов. По словам директора подразделения Валерия Яхимовича, это принесло свои плоды: в конце года филиал планирует даже нарастить погрузку по сравнению с 2019 годом. В интервью порталу SIA.RU и Газете Дело руководитель оценил текущую ситуацию в регионе, рассказал об изменениях в железнодорожной отрасли и о том, что грузоперевозками теперь можно управлять даже из дома.

Валерий Яхимович, директор Иркутского филиала ПГК. Фото: А. Федоров

Промышленность не впадает в уныние

– Валерий Владимирович, как отразилась ситуация с пандемией на железнодорожных грузоперевозках в регионе? Как на этом фоне чувствует себя филиал? С какими результатами завершили третий квартал?

– Год выдался непростым. По итогам января-сентября 2020 года погрузка на сети РЖД оказалась на 3,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, на четвертый квартал прогнозы аналитиков оптимистичные. Возможно, удастся достичь показателей 2019 года. На Восточно-Сибирской железной дороге за 9 месяцев 2020 года погрузка снизилась на 5,9%. На Забайкальской дороге – выросла на 3,8%.

Что касается филиала, нам удалось нарастить погрузку по ряду номенклатур, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру. Например, благодаря усилению адресной работы в 5 раз приросла погрузка в полувагонах, до 1,4 млн тонн грузов. Это стало возможным за счет роста погрузки угля, металлолома, огнеупоров и строительных материалов. Объем перевозок в крытых вагонах сопоставим с уровнем 2019 года. Рост показали такие сегменты, как целлюлозно-бумажная продукция, зерно, строительные грузы, химикаты и сода.

– В начале 2020 года ситуация была другой или спад в экономике не повлиял на погрузку ПГК в Восточной Сибири?

– В первом и начале второго квартала было достаточно серьезное падение погрузки по некоторым грузам. Например, существенно снизилась перевозка нефтеналивных грузов в цистернах. Частично это было обусловлено снижением поставки нефтепродуктов с Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Китай. Предприятие приступило к реализации плановой ремонтной программы. Сейчас ситуация лучше. Завод в Ангарске завершил все ремонты и увеличил количество заявок на погрузку.

– Снизился ли объем перевозок по другим видам грузов и подвижному составу из-за пандемии?

– Небольшое снижение наблюдаем в сегменте платформ, но это связано с сокращением спроса на спотовые (сделки на условиях немедленной поставки, – прим. ред) перевозки. Однако в целом ситуацию в филиале считаем стабильной. Во-первых, ядро нашей грузовой базы – сервисные контракты с крупными предприятиями. В ряде случаев эти стратегические партнеры даже увеличили объемы погрузки к началу третьего квартала. Во-вторых, мы постоянно на связи со всеми нашими клиентами: от флагманов промышленности до представителей малого бизнеса, предлагаем им различные решения по оптимизации логистики, конкурентные цены и гибкие условия расчета. Все это помогает поддерживать объемы погрузки. Например, за 9 месяцев 2020 года филиал перевез 57,2 тыс. тонн зерновой продукции в крытых вагонах, что на 74% выше уровня прошлого года. Погрузка строительных грузов в крытых выросла на 22%, до 66,3 тыс. тонн.

– Можете привести примеры таких компаний в Иркутской области?

– Конечно. Среди стратегических партнеров – Группа «ИЛИМ». Ежемесячно мы перевозим 1,3 тысячи вагонов целлюлозы, бумаги и картона из Братска и Усть-Илимска – это 75% от общего объема перевозок клиента. Стабильны также перевозки других наших партнеров – «Руссоли», «Тыретского солерудника» и «Лесресурса». Плотно сотрудничаем с «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ». Перечислять, на самом деле, можно долго.

– Куда предприятия направляют свои грузы? Повлияла ли пандемия на экспортные отправки?

– Приросли внутренние перевозки – на 11%, до 2,5 млн тонн. Экспортные остались без изменений по отношению к 9 месяцам прошлого года – 2,7 млн тонн.

Главным драйвером внутрироссийских перевозок стал уголь. Основной объем пришелся на «Русский Уголь», чья продукция следует на Благовещенскую ТЭЦ и амурские предприятия. Другие угледобывающие компании, ранее ориентировавшиеся на Китай, сейчас активно расширяют присутствие на внутренних рынках. Мы им в этом помогаем. В частности, чтобы вагоны с грузом не простаивали, помогаем партнерам выстроить эффективную логистику и оперативно организуем перевозки продукции с предприятий Забайкальского края и Восточной Сибири грузополучателям в этих же регионах.

Среди экспортных отправок филиала существенный объем приходится также на целлюлозно-бумажную продукцию Группы «ИЛИМ». На втором месте после целлюлозы – пеллеты. Практически 100% объема этого груза идет в Западную Европу.

В выигрыше грузоотправители

– Долгое время на рынке железнодорожных грузоперевозок наблюдался дефицит вагонов, изменилась ли эта ситуация из-за пандемии?

– Да, ситуация изменилась. Если раньше грузовладельцам приходилось ждать отдельные виды подвижного состава, то теперь, напротив, вагоны не обеспечены грузом. Критичная ситуация сложилась в сегменте полувагонов. Профицит в этом сегменте составляет 60 тыс. единиц. Всего же, по оценке РЖД, на рынке порядка 150 тысяч единиц подвижного состава отставлены от движения. В борьбе за клиентов многие операторы снизили стоимость перевозки. Но это самая простая и ожидаемая мера. В ПГК постоянно работают с клиентами и РЖД над развитием технологий движения поездов и ускорением оборота вагонов. Это выгодно всем. Мы повышаем эффективность работы парка, клиенты оптимизируют транспортные расходы, перевозчик снижает нагрузку на сеть.

– Иркутский филиал ПГК последние несколько лет увеличивает долю сервисных контактов. Позволяет ли это оставаться устойчивым во время кризиса?

– Безусловно, сервисные контракты гарантируют определенные объемы погрузки. Однако мы нацелены на развитие отношений и с компаниями из сегментов малого и среднего бизнеса. На мой взгляд, именно диверсифицированный клиентский портфель обеспечит филиалу и ПГК в целом устойчивое развитие, даже в кризисные годы.

Удаленка сближает

– Расскажите про ваш опыт организации работы во время пандемии

– Компания одной из первых перевела коллектив на дистанционную работу. Начиная со второго квартала в офис приходило не более 5-10% сотрудников. Рабочие места в филиале организованы по принципу «один человек в кабинете». Все соблюдают социальную дистанцию, носят маски и перчатки. Сейчас, при необходимости, доставляем сотрудников служебным транспортом, а тех, у кого наблюдаются признаки ОРВИ, тестируем на коронавирус за счет компании, и просим оставаться дома. Тестирование проводится также в плановом порядке. Все эти меры дают результат – с начала эпидемии среди сотрудников не было заболевших. Сегодня в офисе трудятся порядка 30% сотрудников, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе планируем пересмотреть количество людей, одновременно присутствующих в здании. Отмечу, что люди из группы риска переведены на домашний режим работы до конца года.

– Насколько качественно можно управлять грузоперевозками из дома?

– Поначалу у нас были опасения, но на мой взгляд, все прошло успешно. Работники IT оперативно организовали удаленные рабочие места, чем оказали всему коллективу огромную помощь. Более того, нам удалось сохранить привычный режим планерок и совещаний, которые проходят в достаточно комфортном онлайн-режиме. С нашими партнерами мы и вовсе на связи 24 часа – переписываемся по почте и в мессенджерах, созваниваемся по телефону или Скайпу. К слову, в компании регулярно проводится опрос удовлетворенности клиентов, и он показывает, что качество и скорость обратной связи от наших сотрудников растут.

Сутки на размышление – непозволительная роскошь

– ПГК давно начала переход на цифровые рельсы, и, очевидно, пандемия лишь ускорила этот процесс. Как изменились сервисы для клиентов в 2020 году?

– Прежде всего пандемия подтолкнула нас к ускорению перехода на электронную цифровую подпись (ЭЦП). В самом начале года этим способом было подписано примерно 10% от общего количества договоров, сегодня – порядка 50%. Также мы пересмотрели сам процесс подписания контрактов и более чем в два раза сократили количество документов, необходимых для заключения соглашения с партнером. Ускорению взаимодействия с клиентами в ПГК в целом уделяется много внимания. Сегодня это важно еще и потому, что при профиците вагонов выигрывает тот, кто умеет принимать решения быстро. Еще вчера после звонка клиента у нас были сутки на размышление, сегодня это непозволительная роскошь.

– В прошлом году компания запустила сервис «Мобильный репортер». В чем его польза для клиентов и для вас?

– Сервис ускоряет забраковку вагонов и подачу клиенту замены. Партнер осматривает подвижной состав после выгрузки и, если обнаруживает неисправности, фотографирует их и через приложение отправляет нам. Это сообщение сразу же приходит всем причастным. Менеджер оперативно связывается с клиентом, чтобы уточнить детали и договориться о подаче другого вагона. Мы очень признательны клиентам, которые таким образом дают нам обратную связь и способствуют улучшению нашего сервиса.

– На Дне клиента в прошлом году вы рассказывали, что нашли способ повысить эффективность парка, организовав закольцованные маршруты. Это решение актуально сегодня?

– Логистические схемы, связанные с ускорением рейсов – ключевые драйверы в этом году. Такие решения позволяют обеспечивать клиентов подвижным составом в полном объеме и в срок. Например, для Благовещенской ТЭЦ мы перевозим уголь со станции Екатеринославка на станцию Благовещенск. Объем перевозок в месяц составляет 170 тыс. тонн. В стандартных условиях потребовалось бы около 2,5 тыс. вагонов. Однако для отправки этого же объема по кольцевому маршруту достаточно пятой части парка. На кольце работают около 500 единиц подвижного состава – загружаются, следуют в пункт назначения без переработки, разгружаются и возвращаются к клиенту под новую погрузку.

Второй пример – закольцованная доставка целлюлозно-бумажной продукции в крытых вагонах. Подвижной состав следуют через погранпереходы в Китай и Монголию, а после возвращается обратно на станции погрузки. В результате клиент гарантировано обеспечен нужным парком.

Растет спрос на доставку грузов на Восток

– Если посмотреть на рынок грузоперевозок в целом, каких изменений стоит ждать после пандемии?

– В 2020 году мы увидели рост спроса на доставку грузов в восточном направлении – угля, целлюлозы, цветных металлов. Пока инфраструктура РЖД на Востоке перегружена. Однако развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей является приоритетом не только для руководства РЖД, но и российского правительства, поэтому возможностей для движения поездов станет больше. Потенциал грузовой базы, на мой взгляд, хороший.

– Пересматривает ли ПГК свои цели, поставленные до пандемии? Какие точки роста вы видите для себя на ближайший год?

– Ситуация с коронавирусом и последовавший кризис ускорили наше развитие. Мы твердо следуем стратегии-2023, нацеленной на усиление конкурентоспособности и лидерство по эффективности. На ближайший год среди ключевых задач филиала – привлечение новых партнеров и усиление сотрудничества с имеющимися, развитие сервиса и услуг, увеличение объема погрузки и улучшение эксплуатационных показателей парка. Для нас важно быть полезными для клиентов.