Центр защиты вкладчиков и инвесторов назвал Примсоцбанк одним из самых надёжных и рентабельных банков

Деловой журнал «Инвест-Форсайт» совместно с "Центром защиты вкладчиков и инвесторов" (АНО ЗВИ) составил рэнкинг региональных банков по состоянию на 1 октября 2020 года. В данном рейтинге Примсоцбанк занимает 12 место и, таким образом, входит в ТОП-15 банков по состоянию активов.



К слову, по сравнению с прошлым месяцем позиция в рэнкинге повысилась на 3 пункта. Отметим, в рэнкинг включены 160 банков, зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Рэнкинг отражает финансовое состояние банков, оцененное по оригинальной методике, разработанной АНО ЗВИ и предполагающей комплексную балльную оценку состояния каждого банка на основе показателей, характеризующих надежность, ликвидность, ресурсную базу, просроченную задолженность, рентабельность активов и деловую активность соответствующей кредитной организации. Оригинальная методика АНО ЗВИ способна минимум в 3 раза точнее спрогнозировать серьезные изменения финансового состояния банков, чем система официальных нормативов.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 70 точек присутствия в 43 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.