ПСБ: "большие данные" позволили ускорить и оптимизировать выдачу льготных кредитов бизнесу

ПСБ принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. В рамках дискуссии, посвященной глобальным вызовам и испытаниям, требующим активного диалога государства, бизнеса и человека, а также ведущей роли в нем достоверных данных, новых сервисов и информационных систем, своим мнением поделился Александр Чернощекин, старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

В частности, на сессии "Data DebatЫ" Александр отметил преимущества, которые может дать грамотное использование больших данных, собираемых компаниями о своих клиентах.

"Использование Больших данных, на основе которых строятся предложения по товарам и услугам для клиентов, в том числе для клиентов банка, сокращает информационную ассиметрию, потому что большее количество потребителей может получить актуальную достоверную информацию о выгодных предложениях на самых разных рынках, а это позволяет им значительно сокращать свои расходы. Роль больших данных в получении таких выгод сложно переоценить, так как используемые алгоритмы точно просчитывают, что и кому необходимо предложить, формируют наилучшее соотношение цена-предложение. К тому же это создает здоровую конкуренцию между компаниями, предлагающими свои товары и услуги, внутри этих маркетплейсов, которые также существуют за счет больших данных’’, - отметил Александр Чернощекин.

Банки постоянно анализируют финансовое поведение и предпочтения клиентов, чтобы понимать их интересы и предвосхищать потребности, предлагая актуальные сервисы и продукты. Существует много направлений, связанных с построением моделей поведения потребителей, триггерных цепочек, поведенческих сегментов. Все это помогает закрывать потребности клиентов, когда они возникают. Уже сейчас мобильный и интернет-банкинг и большие данные тесно взаимосвязаны, а весь интерфейс дистанционного банковского обслуживания постепенно подстраивается под пользователя на основе особенностей его поведения и текущего состояния бизнеса.

ПСБ использует большие данные и в анализе платежеспособности клиентов. Такие данные позволяют точно настраивать кредитные модели, их ценообразование с учетом персонального риска, поэтому с большой долей вероятности, потребители с более высоким кредитным качеством смогут получить более дешевое финансирование.

"Благодаря тому, что в ПСБ были точно настроены алгоритмы предложений и кредитных моделей, мы смогли за четыре месяца выдать более 30 тысяч кредитов на общую сумму порядка 50 млрд рублей по программе льготного кредитования бизнеса по ставке 2%, — рассказал Александр Чернощекин. — Если бы не современные технологии, то такое количество кредитов мы бы выдавали несколько лет, однако, благодаря разработанным алгоритмам, накопленной базе клиентов и развитию удаленных каналов, получение кредита занимало не более получаса".

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 11 по 13 ноября 2020 года. На повестке дня мероприятия актуальные для России и мира в 2020 году вызовы и возможные способы решения вызванных ими проблем. В рамках трехдневной программы состоятся сессии по семи тематическим направлениям: «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая социальная стратегия», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса». К участию приглашены авторы наиболее перспективных идей, представители региональной и федеральной власти, блогеры и лидеры мнений, представители крупного бизнеса и НКО, руководители государственных компаний, члены Наблюдательного совета АСИ.