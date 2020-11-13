ПСБ провел видеоэкскурсию на производство банковских карт в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности

ПСБ в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности провел ряд образовательных и игровых мероприятий на тему управления личными финансами и информационной безопасности, в которых приняло участие более 16 тысяч человек.

ПСБ в третий раз стал официальным партнером Всероссийской недели финансовой грамотности. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, все мероприятия проводились в онлайн-формате.

ПСБ провел в рамках Недели анимационную видеоэкскурсию на производство банковских карт, а также обновленную версию онлайн игры-тестирования «Финансовый сапёр».



Во время анимационной экскурсии ее зрители узнали основные правила безопасности при оплате картами, а также получили лайфхаки, как распознать звонки мошенников и защититься от приемов социальной инженерии, которые используют злоумышленники. Кроме того, участники увидели процесс генерации ПИН-кода и его нанесения прямо внутри запечатанного конверта, эмбоссирования (тиснения) и персонализации карты под владельца.

Узнать свой уровень финансовой грамотности каждый желающий мог с обновленной версией онлайн игры-тестирования от ПСБ «Финансовый сапёр». Чтобы «разминировать» поле, участникам нужно было правильно ответить на вопросы по теме личных финансов. Во время игры участники смогли пополнить арсенал своих заний и навыков, а по результатам тестирования получили полезные советы по управлению финансами. Игроки с самыми высокими результатами, разминировавшие поле с первой попытки, были награждены брендированными сувенирами ПСБ: держателями для мобильных телефонов, спортивными бутылками, ежедневниками и другими призами.

Также участники Недели могли присоединиться к циклу открытых встреч с ведущими экспертами по личным финансам, поступить на онлайн-курс по финансовой грамотности, поучаствовать в викторинах и квизах, получить бесплатные консультации от финансовых экспертов.

«Повышение финансовой грамотности – одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Мы обладаем значительным опытом в этой сфере – банк совместно с различными вузами разработалкомплекс обучающих курсов, тестов, финансовых игр, которые позволяют людям в легкой, доступной форме освоить базовые принципы управления личными финансами.В этом году ПСБ совместно с Военным университетом МО РФ и Министерством обороны разработал уникальный автоматизированный комплекс оценки финансовой грамотности военнослужащих, который позволяет определить уровень теоретических и практических финансовых знаний человека, а также выявить его индивидуальные особенности при принятии финансовых решений.Нам важно участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности – это возможность делиться нашей экспертизой и уникальными разработками на площадке федерального масштаба», - прокомментировала руководитель центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

Всероссийская неделя финансовой грамотности проводится с 2015 года. Организатором выступает Национальный центр финансовой грамотности при поддержке проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».