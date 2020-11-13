Мошенники позвонили жителю Ангарска с реального номера банка и выманили у него 250 тысяч рублей

Мужчину из города Ангарска Иркутской области обманули мошенники, позвонившие ему на телефон с реального номера банка – они сделали это с помощью современных технологий. Таким образом, им удалось похитить 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Накануне молодому человеку поступил на телефон звонок от сотрудника банка, который сообщил, что на парня кто-то пытается оформить кредит. Также ангарчанину объяснили, что вскоре с ним свяжутся другие сотрудники банка и расскажут, как действовать дальше.

«Молодой человек решил проверить подлинность номера [входящего вызова] и на самом деле обнаружил его на официальном сайте банка. Поверив, что все, что ему говорят, правда, ангарчанин оформил на себя так называемый «зеркальный кредит» в размере 250 тысяч рублей, а потом перевел всю сумму на номера телефонов, которые ему указали аферисты», – отмечается в сообщении.

После мужчина перезвонил на горячую линию банка, где после беседы с реальными сотрудниками узнал, что он стал жертвой аферистов.