Ребенок впервые умер от коронавируса в Иркутской области

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая на депутатском штабе заксобрания Приангарья сообщила, что в регионе зафиксирована первая смерть ребенка от коронавируса. Трансляция заседания штаба ведется на Youtube-канале местного заксобрания.

«Если у нас не было смертей летом от COVID-19, то сейчас есть случай смерти ребенка от коронавирусной инфекции. Девочка с тяжелым хроническим заболеванием на поддерживающей терапии умерла от тяжелейшей коронавирусной пневмонии. Ей было 16 лет», – заявила Голенецкая.

Инцидент произошел в реанимации инфекционной больницы.

По словам Голенецкой, на сегодняшний день в регионе болеют 2984 ребенка. По ее словам, летом 75% юных жителей Приангарья переносили болезнь бессимптомно, однако сейчас симптомы проявляются у большего количества детей.