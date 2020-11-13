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Ребенок впервые умер от коронавируса в Иркутской области

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Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая на депутатском штабе заксобрания Приангарья сообщила, что в регионе зафиксирована первая смерть ребенка от коронавируса. Трансляция заседания штаба ведется на Youtube-канале местного заксобрания.

«Если у нас не было смертей летом от COVID-19, то сейчас есть случай смерти ребенка от коронавирусной инфекции. Девочка с тяжелым хроническим заболеванием на поддерживающей терапии умерла от тяжелейшей коронавирусной пневмонии. Ей было 16 лет», – заявила Голенецкая.

Инцидент произошел в реанимации инфекционной больницы.

По словам Голенецкой, на сегодняшний день в регионе болеют 2984 ребенка. По ее словам, летом 75% юных жителей Приангарья переносили болезнь бессимптомно, однако сейчас симптомы проявляются у большего количества детей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Игорь Кобзев заявил о рекордной заболеваемости внебольничной пневмонией в Иркутской области
Ребенок впервые умер от коронавируса в Иркутской области
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