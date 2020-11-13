Новости

Игорь Кобзев заявил о рекордной заболеваемости внебольничной пневмонией в Иркутской области

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в заксобрании на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заявил о рекордной заболеваемости внебольничной пневмонией в Иркутской области. Трансляция заседания штаба ведется на Youtube-канале местного заксобрания.

Читайте также:

Ребенок впервые умер от коронавируса в Иркутской области
13 ноября 2020
Иркутск второй день подряд в лидерах по количеству заболевших COVID-19 за сутки в регионе
13 ноября 2020

«У нас рекордное количество заболевших внебольничной пневмонией. Более 300 пациентов ежесуточно диагностируются», – сообщил губернатор.

Он также отметил, что рост числа заболевших привел к  «запредельной нагрузке», которая легла на все звенья здравоохранения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2773)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Игорь Кобзев заявил о рекордной заболеваемости внебольничной пневмонией в Иркутской области
Ребенок впервые умер от коронавируса в Иркутской области
Иркутск второй день подряд в лидерах по количеству заболевших COVID-19 за сутки в регионе
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании