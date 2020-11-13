Игорь Кобзев заявил о рекордной заболеваемости внебольничной пневмонией в Иркутской области

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в заксобрании на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции заявил о рекордной заболеваемости внебольничной пневмонией в Иркутской области. Трансляция заседания штаба ведется на Youtube-канале местного заксобрания.

«У нас рекордное количество заболевших внебольничной пневмонией. Более 300 пациентов ежесуточно диагностируются», – сообщил губернатор.

Он также отметил, что рост числа заболевших привел к «запредельной нагрузке», которая легла на все звенья здравоохранения.