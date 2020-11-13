Еще 500 коек планируют развернуть в Приангарье для больных COVID-19

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в заксобрании на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил, что в Приангарье планируется открытие еще 500 коек для людей с COVID-19.

«Предварительно, мы можем открыть еще около 500 койко-мест, итого мы выйдем на цифру более 6000 коек», – заявил Кобзев.

Это планируется сделать до 1 января. План открытия койко-мест будет озвучен минзравом на штабе 16 ноября. Глава региона сообщил, что коечный фонд на сегодняшний день составляет 5345 мест, из них 1491 – с кислородной поддержкой.