Сбер провел Digital Day для компании «Фармасинтез»

Сбер провел Digital Day для топ-менеджеров «Фармасинтез», в ходе которого были презентованы последние разработки экосистемы банка. Мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Digital Day (Цифровой день) — специальное мероприятие для корпоративных клиентов банка, на котором банк представляет современные цифровые продукты и сервисы для бизнеса, направленные на оптимизацию и повышение эффективности операционной деятельности компаний.

В ходе мероприятия для ГК «Фармасинтез» были представлены решения, повышающие операционную эффективность компании: аутсорсинг бизнес-процессов от СберРешений; эффективность процессов от Корус Консалтинг СНГ; умная эксплуатация объектов от Современных технологий.Участники конференции подняли вопросы IT-трансформации: вместе со SberCloud обсудили облачные решения для бизнеса, а с Группой ЦРТ — распознавание голоса, запись, анализ и идентификацию.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:

«С ʺФармасинтезʺ нас связывают долгие годы партнёрства, и не так давно мы подписали соглашение, которое будет способствовать развитию фарминдустрии в нашей стране. Работая вместе, мы обеспечим увеличение экспорта лекарств, внедрим инновационные технологии в процесс производства и ускорим цифровизацию всего направления. Одна из глобальных целей нашего банка — помочь российскому бизнесу выйти на качественно новый уровень. Для этого мы запустили более 250 важных и актуальных для бизнеса сервисов, которые мы традиционно презентуем нашим клиентам на регулярной основе в формате "цифровых дней"».

Викрам Пуния, президент ГК «Фармасинтез»:

«Наша компания всегда стремится активно внедрять инновации в процесс производства лекарственных препаратов и бизнес-процесс. И сегодня мы с интересом погрузились в изучение современных решений экосистемы Сбербанка. Мы много наслышаны о ее интересных разработках и будем рады, если новые знания помогут в развитии технологий операционной деятельности «Фармасинтеза»».

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского Банка Сбербанка:

Для иркутского региона, где работает несколько предприятий компании «Фармасинтез», чрезвычайно важен вопрос быстрейшей цифровизации всех отраслей экономики. И мы рады сегодня поделиться с нашим партнером всеми новейшими разработками и технологиями, которые успешно сегодня работают в нашем банке, а также созданы партнерами экосистемы Сбера. Уверен, что «Цифровой день» станет еще одной страницей в развитии нашего сотрудничества, в развитии новых возможностей».

14 октября 2020 года Сбербанк заключил Соглашение о сотрудничестве с АО «Фармасинтез». Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и Президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния.