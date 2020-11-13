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Игорь Кобзев назвал две проблемы при борьбе с COVID-19 в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначил главные проблемы, с которыми столкнулся регион при борьбе с распространением COVID-19.

– Первая и очень острая проблема – нехватка коечного фонда для ковидных больных. Особенность второй волны – значительно большее количество тяжелых случаев. Если примерное время лечения больного со средним течением заболевания составляет 14-15 дней, то тяжелых больных лечат три-четыре недели, иногда больше. Именно поэтому нам приходится каждый день, а зачастую и ночь, искать резервы для расширения коечного фонда. На сегодня у нас открыто 5 354 койки для лечения ковидных больных, - пояснил глава региона.

По словам губернатора, увеличение коечного фонда остается одной главных задач. В течение следующей недели будет открыто еще более 200 коек.

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Вторая проблема – обеспеченность лекарственными препаратами. Сбой поставок наблюдается не только в рознице, но и у оптовых поставщиков и производителей.

– Существуют и отдельные проблемы в обеспечении лекарствами медицинских учреждений, занимающихся лечением ковидных больных. В первую очередь, это дефицит лекарств, особенно дорогостоящих, на которые не всегда хватает средств Фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому нам сейчас приходится изыскивать дополнительные средства из бюджета региона и для решения этой задачи. Кроме того, сейчас мы работаем над централизацией поставок СИЗов и лекарственных препаратов для медучреждений. Это позволит более экономно расходовать бюджетные средства и избежать сбоев в малых медорганизациях, у которых есть проблемы с подбором поставщиков, – сказал губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Губернатор о здравоохранении Приангарья: “Нагрузки даже не пиковые, они запредельные”
Игорь Кобзев назвал две проблемы при борьбе с COVID-19 в Приангарье
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