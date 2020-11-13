Стоит ли покупать российские акции?

Недавняя новость об эффективности вакцины от COVID-19 и результаты выборов в США подстегнули экспертов JPMorgan обновить прогноз по S&P500. К концу 2021 года индекс достигнет отметки 4500 пунктов, считают в финансовой компании. И мне кажется, что данный сценарий достаточно вероятен. А что будет с Россией?

Выход мировой экономики из рецессии — это, конечно, и восстановление цен на нефть. Рост американского рынка акций и нефти, в принципе, достаточные условия для подъема фондовых индексов в России. Конфликты в Карабахе и Беларуси завершились, история с Навальным сошла на нет. Однако, новые санкции, которые вполне может ввести господин Байден, могут затронуть ОФЗ и больно ударить по рынку акций. Данный факт надо осознавать.

Если вы желаете рисковать и покупать российские акции, то наши мысли следующие. «Северный поток-2» рано или поздно будет достроен. При этом «Газпром» остается самой дешевой российской фишкой. Мы также выделяем бумаги «Сбера» и «Сургутнефтегаза». Основная причина – привлекательные дивидендные выплаты. Однако есть и фундаментальные идеи. «Сургутнефтегаз» – это, конечно, распределение кэша, а «Сбер» в наибольшей степени выиграет от восстановления российской экономики после пандемии COVID-19.

Ну и в заключение стоит озвучить наше мнение по очень важной истории. Вследствие подписания между Россией и Люксембургом новой редакции «офшорного» соглашения (о предупреждении двойного налогообложения) европейское направление вывоза капиталов из России получит приоритет по сравнению с британским направлением. Лондон станет играть заметно меньшую роль для российского бизнеса.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»