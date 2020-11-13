Губернатор о здравоохранении Приангарья: “Нагрузки даже не пиковые, они запредельные”

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал запредельными нагрузки на региональное здравоохранение в условиях пандемии. Об этом он заявил сегодня, 13 ноября, на заседании Депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при Заксобрании Иркутской области.

- Резкий рост количества заболевших с конца сентября привел к беспрецедентно высокой нагрузке на все звенья системы здравоохранения. Нагрузки даже не пиковые, они запредельные. И они, к сожалению, продолжают расти. У нас рекордное число заболевших внебольничной пневмонией, рекордное число тяжелых пациентов, требующих кислородной поддержки. При этом многие медицинские работники сами находятся на больничном. Количество находящихся на лечении больных превысило 10 тысяч, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, что сегодня в Приангарье выявлено рекордное число новых случаев коронавируса за сутки – 263, общее число наболевших с начала эпидемии превысило 27,8 тысяч человек, 17 человек умерли за сутки.