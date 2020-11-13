70 человек получат стипендию губернатора Иркутской области

Размер выплат в этом году составит 50 тысяч рублей учащимся вузов и 55 тысяч рублей – аспирантам, сообщают в областной администрации.

Всего подали заявки 150 студентов и аспирантов. На основании конкурсного отбора именную стипендию в этом году получат 20 студентов и аспирантов ИРНИТУ, 18 студентов и аспирантов ИГУ, 6 студентов БГУ, 9 аспирантов из институтов Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и др.

Получение именной стипендии – это одна из форм повышения престижа обучения в Иркутской области, а также стимулирование перспективных и способных стипендиатов к дальнейшей научно-исследовательской работе, творческой и общественной деятельности.

Итоговое решение по отбору кандидатов принималось на заседании комиссии, состоящей из ректоров, проректоров иркутских вузов, директора Иркутского филиала Сибирского отделения Российской Академии наук, под председательством заместителя министра экономического развития Иркутской области Владимира Гордеева.