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В Иркутске будет создан центр телемедицины

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сейчас в регионе идет работа над созданием телемедицинского центра.

В его задачи будет входить дистанционное консультирование людей c COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении или просто нуждаются в консультации врача. Планируется, что он заработает уже в начале декабря.

Напомним, что ранее Минздрав рекомендовал применять методы телемедицины при лечении на дому коронавируса, а также внебольничных пневмоний, острых респираторных инфекций и гриппа.

Некоторые регионы уже начали работу в это направлении. В Бурятии сообщили о запуске пилотного проекта по сопровождению пациентов с COVID-19 на основе системы СберЗдоровье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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