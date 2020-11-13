В Иркутске будет создан центр телемедицины

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сейчас в регионе идет работа над созданием телемедицинского центра.

В его задачи будет входить дистанционное консультирование людей c COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении или просто нуждаются в консультации врача. Планируется, что он заработает уже в начале декабря.

Напомним, что ранее Минздрав рекомендовал применять методы телемедицины при лечении на дому коронавируса, а также внебольничных пневмоний, острых респираторных инфекций и гриппа.

Некоторые регионы уже начали работу в это направлении. В Бурятии сообщили о запуске пилотного проекта по сопровождению пациентов с COVID-19 на основе системы СберЗдоровье.