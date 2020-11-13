Новости

Оперативный штаб Иркутской области запускает свой канал в Viber

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области будет публиковать обновления теперь и в Viber – канал «Коронавирус. Приангарье», сообщили в областной администрации.

Подписаться сможет любой желающий. Это позволит повысить информированность населения о ситуации с Covid-19 в регионе и о мерах, принимаемых Правительством области для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Пользователи теперь смогут регулярно получать актуальные и достоверные новости о развитии ситуации с коронавирусом в Иркутской области прямо в мессенджере. Также оперативная информация по коронавирусу публикуется в телеграм-канале оперштаба, в пабликах во Вконтакте и Одноклассниках, а также в Яндекс-чате.

Читайте также:

Вакцина от коронавируса создана. Что это означает для инвесторов
13 ноября 2020
Обработка тестов на коронавирус должна вестись круглосуточно
13 ноября 2020

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2784)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Вакцина от коронавируса создана. Что это означает для инвесторов
Обработка тестов на коронавирус должна вестись круглосуточно
10% педагогов иркутских школ болеют коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании