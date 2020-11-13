В Иркутске продлили дистанционное обучение в школах до 20 ноября

В Иркутске принято решение продлить дистанционную форму обучения для всех учеников городских школ еще на неделю – до 20 ноября включительно. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов.

Решение принято с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, экспертного мнения медицинского сообщества Иркутска и с целью снижения загрузки медицинских учреждений города.

Напомним, что сегодня в Приангарье выявлено рекордное число новых случаев коронавируса – 263 за сутки, общее число наболевших с начала эпидемии превысило 27,8 тысяч человек, 17 человек умерли.