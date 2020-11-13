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В Иркутском районе проводят санитарную обработку транспорта и подъездов

Обработки общественных пространств и остановок в Иркутском районе проводились в период с апреля по октябрь. В настоящее время в связи с наступлением холодов их проведение нецелесообразно, сообщают в районной администрации.

- В Иркутском районе на маршрут ежедневно выходит 239 единиц транспорта. Полная дезинфекция проводится трижды в день. В общей сложности каждый маршрут за сутки дезинфицируется девять раз, - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды, экологической безопасности и дорожной деятельности КУМИ администрации Иркутского района Александр Богородский. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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