10% педагогов иркутских школ болеют коронавирусом

С сентября по настоящее время коронавирус обнаружен у 453 педагогов иркутских школ, это 12 % от всего педагогического состава. На 10 ноября выздоровело 74 работника, на больничном находятся 379 педагогов, 10% от всего состава. Такие данные сообщил мэр города Руслан Болотов.

Что касается учеников, по оперативным данным школ, на 13 ноября в Иркутске подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у 413 учащихся в 310 классах, что составляет 0,5% от общего числа обучающихся. Прирост за последние сутки составил 2 человека.

Сегодня мэр принял решение продлить дистанционную форму обучения для всех учеников городских школ еще на неделю – до 20 ноября включительно.