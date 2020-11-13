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10% педагогов иркутских школ болеют коронавирусом

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С сентября по настоящее время коронавирус обнаружен у 453 педагогов иркутских школ, это 12 % от всего педагогического состава. На 10 ноября выздоровело 74 работника, на больничном находятся 379 педагогов, 10% от всего состава. Такие данные сообщил мэр города Руслан Болотов.

Что касается учеников, по оперативным данным школ, на 13 ноября в Иркутске подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у 413 учащихся в 310 классах, что составляет 0,5% от общего числа обучающихся. Прирост за последние сутки составил 2 человека.

Сегодня мэр принял решение продлить дистанционную форму обучения для всех учеников городских школ еще на неделю – до 20 ноября включительно.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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10% педагогов иркутских школ болеют коронавирусом
Все материалы сюжета

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