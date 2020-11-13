Новости

Обработка тестов на коронавирус должна вестись круглосуточно

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что медицинские лаборатории, в которых делают тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно.

«Лаборатории должны работать в режиме 24/7. Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы»,— сказал господин Мурашко на селекторном совещании с регионами (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, что сегодня в Приангарье выявлено рекордное число новых случаев коронавируса – 263 за сутки, общее число наболевших с начала эпидемии превысило 27,8 тысяч человек

Читайте также:

Вакцина от коронавируса создана. Что это означает для инвесторов
13 ноября 2020
10% педагогов иркутских школ болеют коронавирусом
13 ноября 2020

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2784)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Вакцина от коронавируса создана. Что это означает для инвесторов
Обработка тестов на коронавирус должна вестись круглосуточно
10% педагогов иркутских школ болеют коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании