Обработка тестов на коронавирус должна вестись круглосуточно

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что медицинские лаборатории, в которых делают тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно.

«Лаборатории должны работать в режиме 24/7. Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы»,— сказал господин Мурашко на селекторном совещании с регионами (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, что сегодня в Приангарье выявлено рекордное число новых случаев коронавируса – 263 за сутки, общее число наболевших с начала эпидемии превысило 27,8 тысяч человек