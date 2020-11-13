Игорь Кобзев готов наказать иркутских чиновников рублем за неисполнение нацпроектов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев потребовал от региональных чиновников до конца 2020 года ускорить освоение федеральных средств по нацпроектам, иначе он готов их наказать рублем.

План по национальным проектам на 2020 год составляет 29 млрд рублей, при этом факт кассового исполнения бюджета составил 60,8 процента или 17,7 млрд рублей. По словам главы региона три министерства осваивают федеральные средства плохо: минстрой, жилищной политики, энергетики и транспорта, а также минсоц.

– Я буду вынужден применять финансовое наказание в отношении конкретных ответственных лиц, – заявил глава Приангарья. – Я неоднократно подчёркивал, что мы обязаны полностью использовать все средства, выделенные из федерального бюджета. Ни один рубль нельзя возвращать! А у нас с вами по состоянию на 10 ноября факт освоения средств федерального бюджета составил 58 процентов. При том, что по стране в среднем – 60 процентов.