ПСБ: Снижение импорта одежды и обуви может создать стимул для восстановления всей отрасли

Снижение импорта одежды и обуви может создать стимул для восстановления всей отрасли, считают аналитики ПСБ.

В последние годы в отрасли одежды и обуви существует тенденция отставания производства от торговли примерно на один год. Однако снижение импорта, зафиксированное Национальным рейтинговым агентством, может стимулировать отечественных производителей к ускоренному импортозамещению, что, в свою очередь, может поспособствовать восстановлению всей отрасли в целом.

Тенденцией последних лет является отставание производства от торговли примерно на один год. Так, спад торговли одежды и обуви в 2017 г. привел к снижению темпов производства 2018 г., а улучшение показателей торговли 2018 г. – к приросту в производстве 2019 г. Таким образом, при прочих равных можно было бы ожидать роста производства в 2020 г. Однако принудительная остановка производства в период локдаунов из-за пандемии, подорожание импортируемого сырья, снижение платежеспособности населения и средней заработной платы негативно сказались на всей отрасли в целом.

Неоднозначное влияние на отрасль оказывает снижение импорта готовых товаров из-за того, что продавцы одежды и обуви практически перестали шить за границей новые коллекции, опасаясь возможного закрытия границ. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), за 9 месяцев 2020 г. доля импорта одежды и обуви снизилась на -36% г/г с 8,64 млрд долл. в январе-сентябре 2019 до 5,49 млрд долл. в аналогичном периоде 2020 г.

С одной стороны, представители НРА отмечают, что такая ситуация уже весной 2021 г. может привести к дефициту недорогой одежды. С другой, рост курса доллара и снижение платежеспособности населения могут способствовать повышению интереса к отечественным, более дешевым товарам. А снижение конкуренции со стороны иностранных компаний может подстегнуть отечественное производство к восстановлению уже в 1 квартале 2021 г. Таким образом, в текущих условиях пандемии и вынужденного сокращения импорта производство может стимулировать торговлю к восстановлению, т.е. создать тенденцию обратную последним 5 годам.