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235 заболевшихх коронавирусом выявлено в Бурятии

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 14 ноября выявлено 235 заболевших коронавирусом, накануне был обновлен рекорд – 237 заболевших, всего с начала эпидемии заразились 14 838 человек.

Из 235 новых случаев COVID-19: 149 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 678 коек, занято – 2210, свободно – 468. Занятость коечного фонда составляет 82,5%.

Амбулаторное лечение проходят 2 705 пациентов, наблюдается 13 545 человек. 

Всего выздоровели от COVID-19 – 9 643 (+154) человека.

За последние сутки в регионе семь человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 280 человек. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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