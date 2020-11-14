ФНС готова сократить сроки получения налоговых вычетов с 4 до 1,5 месяцев

ФНС России предлагает сократить сроки предоставления имущественных и налоговых вычетов до 1,5 месяцев. Об этом заявил руководитель ФНС России Даниил Егоров на заседании научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации: «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства».

Сейчас камеральная налоговая проверка длится до трех месяцев, еще 30 дней отводится на перечисление денег на счет налогоплательщика. Автоматизированный способ предоставления вычетов без дополнительных документов от заявителя уже апробирован.

Новая технология тестируется и при предоставлении социальных налоговых вычетов. Планируется объединить личные кабинеты налогоплательщика с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки.