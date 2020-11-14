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В Иркутской области выявлен 264 заболевших коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 14 ноября в Иркутской области подтверждены 264 новых случаев коронавируса, накануне было выявлено 263. Всего за период эпидемии в регионе заболели 28 078 человек.

Число выздоровевших четвертый день превышает число заболевших. За последние сутки выздоровели 345 человек, за весь период эпидемии – 22 102. 

Количество госпитализированных за сутки увеличилось на 9 человек, сейчас занята 4 805 коек.

За последние сутки умерли 17 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 770 человек: 641 (+16) человек от COVID-19, 129 (+1) от иных, не связанных с вирусом заболеваний.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Иркутской области выявлен 264 заболевших коронавирусом
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