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В Братске с 16 ноября начнет работать дополнительная лаборатория диагностики COVID-19

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Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с руководителями медицинских учреждений.

– Ситуация с тестированием граждан на новую коронавирусную инфекцию в Иркутской области остается напряженной на фоне увеличения заболеваемости. В регионе функционируют 14 лабораторий в учреждениях всех форм собственности  для диагностики COVID-19. Суммарно ежедневно проводится от девяти с половиной тысяч до десяти тысяч тестирований. Мной утвержден поэтапный план увеличения объёмов тестирования в каждой из лабораторий, включая еще одну дополнительную в Братске.  К середине декабря объем тестирования должен составить 16,5 тысяч исследований в день, – заявил глава региона.

На сегодняшний день часть лабораторий работают  круглосуточно. Игорь Кобзев поручил региональному минздраву рассмотреть возможность увеличения числа лабораторий, которые будут работать в таком же режиме. Это позволит сократить сроки проведения анализов.

По данным оперативного штаба, на 14 ноября в Иркутской области подтверждены 264 новых случаев коронавируса за последние сутки,  всего за период эпидемии в регионе заболели 28 078 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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