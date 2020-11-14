В Братске с 16 ноября начнет работать дополнительная лаборатория диагностики COVID-19

Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с руководителями медицинских учреждений.



– Ситуация с тестированием граждан на новую коронавирусную инфекцию в Иркутской области остается напряженной на фоне увеличения заболеваемости. В регионе функционируют 14 лабораторий в учреждениях всех форм собственности для диагностики COVID-19. Суммарно ежедневно проводится от девяти с половиной тысяч до десяти тысяч тестирований. Мной утвержден поэтапный план увеличения объёмов тестирования в каждой из лабораторий, включая еще одну дополнительную в Братске. К середине декабря объем тестирования должен составить 16,5 тысяч исследований в день, – заявил глава региона.



На сегодняшний день часть лабораторий работают круглосуточно. Игорь Кобзев поручил региональному минздраву рассмотреть возможность увеличения числа лабораторий, которые будут работать в таком же режиме. Это позволит сократить сроки проведения анализов.

По данным оперативного штаба, на 14 ноября в Иркутской области подтверждены 264 новых случаев коронавируса за последние сутки, всего за период эпидемии в регионе заболели 28 078 человек.