В Бурятии ввели запрет на работу общепита и торговли

В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой по COVID-19 региональный оперштаб ввел дополнительные ограничения на территории Бурятии.

С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, при условии предоставления услуг питания только для проживающих.

С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров (в том числе работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений), за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости,

организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями Президента Российской Федерации и Указом Главы Бурятии;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок необходимо осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 14 ноября выявлено 235 заболевших коронавирусом, накануне был обновлен рекорд – 237 заболевших, всего с начала эпидемии заразились 14 838 человек.