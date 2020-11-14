Жители ИВВАИУ недовольны, что часть земли городка забирают под инфраструктуру Суворовского училища

Иркутяне обеспокоены судьбой развития территории ИВВАИУ. В настоящее время ведутся подготовительные работы к строительству Суворовского училища, которое должно быть открыто 1 сентября 2021 года. По проекту на территории нового училища построят спортивный комплекс и бассейн. Из-за этого часть дворовой территории будет огорожена. Это вызывает недовольство некоторых местных жителей. Свои замечания и предложения они озвучили на встрече Губернатору Приангарья Игорю Кобзеву и мэру Иркутска Руслану Болотову.

Губернатор пообещал, что планы по развитию территории бывшего ИВВАИУ власти будут согласовывать с местными жителями.



- Важна обратная связь. Жители в основном отнеслись с пониманием, что часть земли городка ИВВАИУ будут забирать под Суворовское училище. Но мы договорились, что взамен здесь благоустроят другие территории. Еженедельно будут проходить встречи жителей и представителей городской администрации, где стороны обсудят эти планы и развитие всего городка в целом. Министерство обороны разместит по периметру строительства Суворовского училища стенды, чтобы жители были лучше информированы. Сегодня я вижу дефицит информации, - подчеркнул Игорь Кобзев.