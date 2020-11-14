Новости

Жители ИВВАИУ недовольны, что часть земли городка забирают под инфраструктуру Суворовского училища

Иркутяне обеспокоены судьбой развития территории ИВВАИУ. В настоящее время ведутся подготовительные работы к строительству Суворовского училища, которое должно быть открыто 1 сентября 2021 года. По проекту на территории нового училища построят спортивный комплекс и бассейн. Из-за этого часть дворовой территории будет огорожена. Это вызывает недовольство некоторых местных жителей. Свои замечания и предложения они озвучили на встрече Губернатору Приангарья Игорю Кобзеву и мэру Иркутска Руслану Болотову.

Губернатор пообещал, что планы по развитию территории бывшего ИВВАИУ власти будут согласовывать с местными жителями.

- Важна обратная связь. Жители в основном отнеслись с пониманием, что часть земли городка ИВВАИУ будут забирать под Суворовское училище. Но мы договорились, что взамен здесь благоустроят другие территории. Еженедельно будут проходить встречи жителей и представителей городской администрации, где стороны обсудят эти планы и развитие всего городка в целом. Министерство обороны разместит по периметру строительства Суворовского училища стенды, чтобы жители были лучше информированы. Сегодня я вижу дефицит информации, - подчеркнул Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Бурятии ввели запрет на работу общепита и торговли
Новый ФОК в Ленинском районе Иркутска планируют открыть 30 ноября
Новые вспышки коронавируса выявлены в Бодайбо и Усть-Куте
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании