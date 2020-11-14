Новый ФОК в Ленинском районе Иркутска планируют открыть 30 ноября

30 ноября в Ленинском районе Иркутска планируется открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, сегодня спортивный объект, об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



- Готовность ФОКа высокая. На его территории нужно завершить строительство ограждения, и 30 ноября ФОК должен быть открыт, - отметил глава региона во время осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса.В настоящее время на объекте устраняются замечания по отделочным работам, заканчивается благоустройство территории. Смонтировано технологическое оборудование, готова спортивная площадка для воркаута. Малые архитектурные формы смонтированы, работы по наружным инженерным коммуникациям проведены в полном объеме. Идет оформление необходимых документов.

По проекту открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, который получил название «Старт», планировалось 1 сентября 2020 года. Однако из-за задержек подрядчика срок был перенесен.

