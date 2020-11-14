Новый ФОК в Ленинском районе Иркутска планируют открыть 30 ноября

30 ноября в Ленинском районе Иркутска планируется открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, сегодня спортивный объект, об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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- Готовность ФОКа высокая. На его территории нужно завершить строительство ограждения, и 30 ноября ФОК должен быть открыт, - отметил глава региона во время осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса.
В настоящее время на объекте устраняются замечания по отделочным работам, заканчивается благоустройство территории. Смонтировано технологическое оборудование, готова спортивная площадка для воркаута. Малые архитектурные формы смонтированы, работы по наружным инженерным коммуникациям проведены в полном объеме. Идет оформление необходимых документов.
По проекту открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, который получил название «Старт», планировалось 1 сентября 2020 года. Однако из-за задержек подрядчика срок был перенесен.