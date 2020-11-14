Правительство не планирует ограничивать строительство из-за коронавируса

Вводить дополнительные ограничения на стройках в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом пока не планируется, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что запреты могут вводиться в случае отдельных вспышек.

В Москве строительные работы были запрещены с 13 апреля, исключение было сделано для медицинских построек, метро и транспорта. В мае работы возобновились.

«Мы не планируем вводить никаких дополнительных ограничений на стройках за исключением индивидуальных случаев. Если на стройке появился очаг распространения (коронавируса.— “Ъ”), то, конечно, будет вводиться, но системных ограничений мы вводить не будем»,— сказал господин Хуснуллин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер также сообщил, что правительство рассматривает возможность разрешить въезжать мигрантам для работы на стройках, где есть дефицит рабочих.