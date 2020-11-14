“Если не переломим ситуацию, то можем закрыться надолго”. Глава Бурятии записал видеообращение

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился с видеообращением в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции. По его словам, ситуация остается не простой. Он объяснил, почему в регионе вводятся новые ограничения.

- Прирост больных не сокращается. В аптечной сети имеется дефицит лекарственных средств. Коек для больных требуется с каждым днем все больше. Мы каждый день делаем более 5 тысяч тестов. Из расчета на количество жителей - мы в числе лидеров в стране. Но на сегодня в лабораториях остается в ожидании более 25 тысяч необработанных тестов.



Глава Бурятии подчеркнул, что сейчас работает вся система здравоохранения, и, в первую очередь, врачи и весь медицинский персонал работают на износ. На сегодня в больницах республики развернуто 2678 «ковидных» коек, занято 2225 коек. В среднем по республике занято 82% коек, но в городе Улан-Удэ - 90%.



- В связи с этим с целью перелома ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции с 16 ноября на две недели приостанавливают работу все торговые центры, объекты общепита, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования. Хочу сразу подчеркнуть, что ограничения только на две недели.

Если мы не переломим ситуацию, то, в конце концов, мы можем закрыться в больших масштабах, но уже надолго.

Продления ограничений не будет. Если кто-то в этот период нарушит условия ограничений, то по иску Роспотребнадзора может быть закрыт уже на более длительный срок. Прошу всех жителей, особенно молодежь, в эти две недели максимально оставаться дома, не выходить, не общаться, снизить все возможные контакты.