В Приангарье зафиксирован рекорд по числу госпитализированных - 4 904 человека

В Иркутской области продолжается рост числа госпитализированных, на 15 ноября их число увеличилось до рекордного уровня - 4 904 человек. За последние сутки госпитализировано 99 человек.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначил две главные проблемы, с которыми столкнулся регион при борьбе с распространением COVID-19, это нехватка коечного фонда и обеспеченность лекарственными препаратами ковидных больных. Сбой поставок сейчас наблюдается не только в рознице, но и у оптовых поставщиков и производителей.

По данным оперативного штаба, на 15 ноября в Иркутской области подтверждены 254 новых случая коронавируса, накануне было выявлено 265. Всего за период эпидемии в регионе заболели 28 332 человек. За последние сутки выздоровели 214 человек, за весь период эпидемии – 22 316.

За последние сутки умерли 16 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 786 человек: 655 (+14) человек от COVID-19, 131 (+2) от иных, не связанных с вирусом заболеваний.