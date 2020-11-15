Новый рекорд – 271 заболевший коронавирусом выявлен в Бурятии

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 15 ноября выявлен 271 заболевший коронавирусом, накануне – 235 заболевших, всего с начала эпидемии заразились 15 109.

Вчера глава Бурятии Алексей Цыденов обратился с видеообращением, в котором объяснил, почему в регионе вводится локдаун. С 16 ноября по 30 ноября 2020 года будет приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, торговых центров и комплексов, кинотеатров, салонов красоты, бань и саун. По словам Алексея Цыденова, ситуация остается не простой. “Если не переломим ситуацию, то можем закрыться надолго”, – подчеркнул он.

Из 271 нового случая COVID-19: 162 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 678 коек, занято – 2263, свободно – 415. Занятость коечного фонда составляет 84,5%.

Амбулаторное лечение проходят 2 728 пациентов, наблюдается 13 116 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 9 861 (+218) человека.

За последние сутки в регионе семь человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 287 человек.