“Корпоративов не будет”, такое сообщение опубликовал председатель Байкальской ассоциации отельеров и рестораторов Павел Поляков.

По его словам, крупные компании в Иркутске отказались от проведения предновогодних банкетов. Прогнозное падение рынка составит порядка 70 %.

– Несмотря на это, правительство области пытается ужесточить ограничение на предновогодние банкеты. Так, например, есть предложение запретить работу в новогоднюю ночь после трёх часов. Ничего, кроме улыбки это уже не вызывает, – говорит он.

Он предложил иркутянам и бизнесу поддержать иркутские рестораны.

– Праздновать уход такого не простого года люди все равно будут. На рабочих местах и дома. Для таких мероприятий рестораны приготовили специальное предложение. Я его называю банкет в коробке. Еда из ресторана несомненно украсит ваш стол. Друзья, поддерживайте рестораны!

Ранее глава Байкальской ассоциации отельеров и рестораторов отмечал, что общепит еле оправился после первой волны, потому что спрос, не восстановился на докризисный уровень. Падение для индустрии даже на 10-15% – очень существенно. Если по по отрасли «долбанёт» вторая волна и ещё один локдаун, до Нового года отрасль не доживёт. Арендаторы уже сейчас предупреждают, что второй раз играть в игры с уступками по арендной плате, они не будут.