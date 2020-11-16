Прогноз курса доллара на 16-20 ноября

Минувшую неделю рубль завершил символическим ослаблением позиций против ведущих мировых валют. Начало недели не предвещало даже такого ослабления. Однако ситуация ухудшилась, поскольку темпы распространения коронавируса продолжают набирать обороты, а значит риски усиления карантинных ограничений сохраняются.

“Сдерживать рост доллара будут повышенные объемы продажи валюты со стороны Центробанка”

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

– В рамках предстоящей недели национальная валюта может оказаться под давлением. Так, продажам в рубле может поспособствовать ситуация на рынке энергоносителей, где мы ожидаем отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон $40-42 за баррель с рисками теста его нижней границы. Плюс к этому, в валютах развивающихся стран может пройти волна фиксации прибыли, на ослаблении эйфории относительно новостей по вакцине и снижения аппетита к рисковым активам. Учитывая это, ожидаем попыток закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 77,5-80 рублей. При этом сдерживать рост американской валюты будут повышенные объемы продажи валюты со стороны Центробанка, что не позволит доллару выйти выше уровня 80 рублей.

“Инвесторы видят риски в динамике пандемии”

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций МТС-Банка:

– Рубль по-прежнему не спешит расти и тяготеет к уже привычному диапазону 76–81 руб./$. Инвесторы видят риски в динамике пандемии и пока это мешает валютам развивающихся рынков. Рост цен на нефть предотвращает падение рубля, но пока не может развернуть динамику в сторону снижения доллара к рублю.

“Против рубля играет официальная американская статистика о росте запасов сырой нефти”

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках банка “Русский стандарт”:

– Энтузиазм от эффективности вакцины компаний Pfizer и BioNTech у инвесторов несколько ослаб из-за неопределенности в отношении сроков ее запуска в производство, а также возможных сложностей с логистикой и использованием препарата. Но это может компенсироваться предложением экспортной выручки к близкому налоговому периоду. В России с понедельника стартует очередной налоговый период, пик которого придется на 25 ноября, когда уплачиваются НДПИ, НДС и акцизы. Против рубля играет официальная американская статистика о росте запасов сырой нефти за неделю на 4,3 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 0,9 млн, а также опасения о спросе в условиях расширения пандемии и возобновления карантинных ограничений в ряде европейских стран и американских штатов.